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«Адмирал» — СКА: лучший бомбардир гостей Ткачёв не примет участия в матче

«Адмирал» — СКА: лучший бомбардир гостей Ткачёв не примет участия в матче
Хоккей / КХЛ 0

«Адмирал» и СКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт во Владивостоке. Встреча состоится сегодня, 17 ноября, начало — в 10:00 мск.

Гости будут вынуждены обходиться без лучшего бомбардира команды Владимира Ткачёва, получившего травму в прошлом матче.

«Адмирал»:

Олкинуора (Красоткин);
Альмквист – Лалонд, Бакош – Юнг – Коннов;
Мищенко – Осипов, Лисин – Вихарев – Бутузов;
Бобряшов – Дьяков, Глазачев – Мерескин – Воронин;
Козловский, Ломако – В. Стрельцов – А. Стрельцов, Дельнов.

СКА:

Самонов (Хелльберг);
Белов — Зуб, Карпов — Кемппайнен — Плотников;
Галенюк — Хафизуллин, Кагарлицкий — Коскиранта — Барабанов;
Зубарев — Ожиганов, Кузьменко— Дергачёв — Бурдасов;
Земчёнок, Марченко— Каблуков— Кетов, Курбатов.

Кудашов: скорее всего, Швец-Роговой и Якупов в следующем матче не сыграют
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