«Адмирал» — СКА: лучший бомбардир гостей Ткачёв не примет участия в матче

«Адмирал» и СКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт во Владивостоке. Встреча состоится сегодня, 17 ноября, начало — в 10:00 мск.

Гости будут вынуждены обходиться без лучшего бомбардира команды Владимира Ткачёва, получившего травму в прошлом матче.

«Адмирал»:



Олкинуора (Красоткин);

Альмквист – Лалонд, Бакош – Юнг – Коннов;

Мищенко – Осипов, Лисин – Вихарев – Бутузов;

Бобряшов – Дьяков, Глазачев – Мерескин – Воронин;

Козловский, Ломако – В. Стрельцов – А. Стрельцов, Дельнов.

СКА:



Самонов (Хелльберг);

Белов — Зуб, Карпов — Кемппайнен — Плотников;

Галенюк — Хафизуллин, Кагарлицкий — Коскиранта — Барабанов;

Зубарев — Ожиганов, Кузьменко— Дергачёв — Бурдасов;

Земчёнок, Марченко— Каблуков— Кетов, Курбатов.