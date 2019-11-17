Николай Прохоркин опубликовал фото с первой заброшенной шайбой в НХЛ
«Лос-Анджелес Кингз» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 4:3 (2:0, 1:3, 1:0) в пользу хозяев. Для «Кингз» эта победа стала третьей кряду.
В этой встрече дебютную шайбу в НХЛ забросил нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин. Россиянин провёл на льду 10 минут 5 секунд, нанёс три броска и закончил матч с показателем полезности «+1». Николай был признан третьей звездой встречи.
После матча 26-летний россиянин опубликовал в «Инстаграме» фото с шайбой, которая стала для него первой в НХЛ. Для этого Прохоркину понадобилось пять матчей.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Николая Прохоркина.
Гол Прохоркина помог «Лос-Анджелесу» одолеть «Вегас»
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