Главный тренер «Лос-Анджелеса»: сейчас Прохоркин верит, что окажется в составе

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (4:3) прокомментировал игру Николая Прохоркина.
«Сейчас Прохоркин верит, что окажется в составе, и от этого чувствует себя более комфортно, приходя на арену. Он может спокойно готовиться к матчам, не переживать, что сделает ошибку. В последнее время он играет более агрессивно. Имею в виду не физическую агрессию, а что он разыгрывает шайбу, борется за неё, создаёт моменты», — сказал Маклеллан.
Россиянин провёл на льду 10 минут 5 секунд, нанёс три броска и закончил матч с показателем полезности «+1». Николай был признан третьей звездой встречи. После матча 26-летний россиянин опубликовал в «Инстаграме» фото с шайбой, которая стала для него первой в НХЛ. Для этого Прохоркину понадобилось пять матчей.
- 17 ноября 2019
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