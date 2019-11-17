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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 16 ноября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 16 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

16 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 15 матчей, в которых приняли участие 26 россиян.

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин забросил первую шайбу в лиге. Форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отличился в овертайме. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отдал голевую передачу, набирая очки в 11-м матче кряду. Пятый гол в сезоне забил нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев.

Заброшенная шайба на счету и нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Форвард «Сент-Луис Блюз» Клим Костин провёл дебютный матч в НХЛ. Победу одержали голкипер «Флориды» Сергей Бобровский и вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин, заменивший в ходе матча Бена Бишопа.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Худобин«Даллас»18 из 1994,75:4 ОТ
Василевский«Тампа»23 из 2688,53:4
Бобровский«Флорида»30 из 3390,94:3
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Свечников (н)«Каролина»1+0-10120-18.58
Прохоркин (н)«Лос-Анджелес»1+0+1031133%10.05
Гурьянов (н)«Даллас»0+000210-13.48
Радулов (н)«Даллас»0+0+10621-18.49
Кучеров (н)«Тампа»0+1+12300-17.51
Овечкин (н)«Вашингтон»0+000370-21.18
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+10211087%22.50
Наместников (н)«Оттава»0+1+10001100%13.31
Гусев (н)«Нью-Джерси»1+0+10600-15.02
Панарин (н)«Рейнджерс»1+1+20501-27.57
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+0-12210-18.59
Дадонов (н)«Флорида»2+000200-18.22
Малкин (н)«Питтсбург»1+10240131%15.37
Михеев (н)«Торонто»0+0+10700-15.16
Костин (н)«Сент-Луис»0+000240-11.45
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0-1011033%11.57
Ничушкин (н)«Колорадо»0+000111-15.56
Каменев (н)«Колорадо»0+00010050%05.54
Задоров (з)«Колорадо»0+1+12001-16.07
Проворов (з)«Филадельфия»1+1+10115-26.32
Куликов (з)«Виннипег»0+0-12103-18.25
Сергачёв (з)«Тампа»0+000220-19.07
Орлов (з)«Вашингтон»0+000310-29.28
Зайцев (з)«Оттава»0+0-20011-21.03
Панарин забил Бобровскому! Но ещё круче он начертил гол для партнёра
Однако «Рейнджерс» не помогли эффектные действия лидера, а главным героем встречи стал Евгений Дадонов, принёсший победу «Флориде».
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