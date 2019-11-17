Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 16 ноября 2019 года

16 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 15 матчей, в которых приняли участие 26 россиян.

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин забросил первую шайбу в лиге. Форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отличился в овертайме. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отдал голевую передачу, набирая очки в 11-м матче кряду. Пятый гол в сезоне забил нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев.

Заброшенная шайба на счету и нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Форвард «Сент-Луис Блюз» Клим Костин провёл дебютный матч в НХЛ. Победу одержали голкипер «Флориды» Сергей Бобровский и вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин, заменивший в ходе матча Бена Бишопа.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Худобин «Даллас» 18 из 19 94,7 5:4 ОТ Василевский «Тампа» 23 из 26 88,5 3:4 Бобровский «Флорида» 30 из 33 90,9 4:3

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Свечников (н) «Каролина» 1+0 -1 0 1 2 0 - 18.58 Прохоркин (н) «Лос-Анджелес» 1+0 +1 0 3 1 1 33% 10.05 Гурьянов (н) «Даллас» 0+0 0 0 2 1 0 - 13.48 Радулов (н) «Даллас» 0+0 +1 0 6 2 1 - 18.49 Кучеров (н) «Тампа» 0+1 +1 2 3 0 0 - 17.51 Овечкин (н) «Вашингтон» 0+0 0 0 3 7 0 - 21.18 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+1 0 2 1 1 0 87% 22.50 Наместников (н) «Оттава» 0+1 +1 0 0 0 1 100% 13.31 Гусев (н) «Нью-Джерси» 1+0 +1 0 6 0 0 - 15.02 Панарин (н) «Рейнджерс» 1+1 +2 0 5 0 1 - 27.57 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+0 -1 2 2 1 0 - 18.59 Дадонов (н) «Флорида» 2+0 0 0 2 0 0 - 18.22 Малкин (н) «Питтсбург» 1+1 0 2 4 0 1 31% 15.37 Михеев (н) «Торонто» 0+0 +1 0 7 0 0 - 15.16 Костин (н) «Сент-Луис» 0+0 0 0 2 4 0 - 11.45 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 -1 0 1 1 0 33% 11.57 Ничушкин (н) «Колорадо» 0+0 0 0 1 1 1 - 15.56 Каменев (н) «Колорадо» 0+0 0 0 1 0 0 50% 05.54 Задоров (з) «Колорадо» 0+1 +1 2 0 0 1 - 16.07 Проворов (з) «Филадельфия» 1+1 +1 0 1 1 5 - 26.32 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 -1 2 1 0 3 - 18.25 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 0 0 2 2 0 - 19.07 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 0 0 3 1 0 - 29.28 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 -2 0 0 1 1 - 21.03