Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 16 ноября 2019 года
16 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 15 матчей, в которых приняли участие 26 россиян.
Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин забросил первую шайбу в лиге. Форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отличился в овертайме. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отдал голевую передачу, набирая очки в 11-м матче кряду. Пятый гол в сезоне забил нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев.
Заброшенная шайба на счету и нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Форвард «Сент-Луис Блюз» Клим Костин провёл дебютный матч в НХЛ. Победу одержали голкипер «Флориды» Сергей Бобровский и вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин, заменивший в ходе матча Бена Бишопа.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Худобин
|«Даллас»
|18 из 19
|94,7
|5:4 ОТ
|Василевский
|«Тампа»
|23 из 26
|88,5
|3:4
|Бобровский
|«Флорида»
|30 из 33
|90,9
|4:3
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Свечников (н)
|«Каролина»
|1+0
|-1
|0
|1
|2
|0
|-
|18.58
|Прохоркин (н)
|«Лос-Анджелес»
|1+0
|+1
|0
|3
|1
|1
|33%
|10.05
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|0
|-
|13.48
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|+1
|0
|6
|2
|1
|-
|18.49
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+1
|+1
|2
|3
|0
|0
|-
|17.51
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|3
|7
|0
|-
|21.18
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|2
|1
|1
|0
|87%
|22.50
|Наместников (н)
|«Оттава»
|0+1
|+1
|0
|0
|0
|1
|100%
|13.31
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|1+0
|+1
|0
|6
|0
|0
|-
|15.02
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|1+1
|+2
|0
|5
|0
|1
|-
|27.57
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-1
|2
|2
|1
|0
|-
|18.59
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|2+0
|0
|0
|2
|0
|0
|-
|18.22
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|1+1
|0
|2
|4
|0
|1
|31%
|15.37
|Михеев (н)
|«Торонто»
|0+0
|+1
|0
|7
|0
|0
|-
|15.16
|Костин (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|2
|4
|0
|-
|11.45
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-1
|0
|1
|1
|0
|33%
|11.57
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|1
|-
|15.56
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|50%
|05.54
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+1
|+1
|2
|0
|0
|1
|-
|16.07
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|1+1
|+1
|0
|1
|1
|5
|-
|26.32
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|-1
|2
|1
|0
|3
|-
|18.25
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|0
|0
|2
|2
|0
|-
|19.07
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|3
|1
|0
|-
|29.28
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|-2
|0
|0
|1
|1
|-
|21.03
Панарин забил Бобровскому! Но ещё круче он начертил гол для партнёра
Однако «Рейнджерс» не помогли эффектные действия лидера, а главным героем встречи стал Евгений Дадонов, принёсший победу «Флориде».
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