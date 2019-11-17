Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала имена троих лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские хоккеисты североамериканской лигой отмечены не были.
Третьей звездой признан форвард «Анахайм Дакс» Дерек Грант, оформивший хет-трик в матче с «Сент-Луис Блюз» (4:1).
Второй звездой назван форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон с 4 (2+2) очками в матче с «Ванкувер Кэнакс» (5:4 ОТ). На счету канадского форварда точный бросок в овертайме.
Лучшим игроком стал капитан «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел, забросивший четыре шайбы во встрече с «Оттавой Сенаторз» (4:2). Американский форвард оформил покер, забросив все шайбы «Баффало» в матче. Трижды Джек огорчил Крэйга Андерсона, а последнюю шайбу забросил в пустые ворота. «Сенаторз» — самая часто огорчаемая Айкелом команда. Американец набрал 23 (9+14) очка в 14 матчах с «Оттавой».
- 17 ноября 2019
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