Нападающий «Вашингтона» повторил знаменитый буллит Дацюка. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 3:2.

В серии буллитов эффектную попытку реализовал нападающий «столичной» команды Якуб Врана. Чешский форвард реализовал буллит в стиле легендарного российского форварда Павла Дацюка. Примечательно, что Врана играет, так же как и Дацюк, под 13-м номером.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 21 минуту 18 секунд и не отметился результативными действиями. Капитан «столичной» команды выполнил семь силовых приёмов, в одном из эпизодов эффектно сбив с ног форварда «Бостона» Пола Кэри.