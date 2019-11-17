Ковальчук — о первом голе Прохоркина в НХЛ: красава

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук, выведенный из основного состава команды, в «Инстасториз» опубликовал фотографию с матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (4:3). Фотография сделана при счёте 3:1 в пользу «королей» после гола российского форварда «Кингз» Николая Прохоркина.

«Красава», — написал Ковальчук, комментируя гол одноклубника и соотечественника.

Фото: https://www.instagram.com/ilyakovalchukofficial

Прохоркин провёл на льду 10 минут 5 секунд, нанёс три броска и закончил матч с показателем полезности «+1». Николай был признан третьей звездой встречи. После матча 26-летний россиянин опубликовал в «Инстаграме» фото с шайбой, которая стала для него первой в НХЛ. Для этого Прохоркину понадобилось пять матчей. Ковальчук же пропустил третий матч подряд.