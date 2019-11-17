Драйзайтль и Макдэвид набрали по 40+ очков за 22 матча – третий случай за 30 лет

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид сделал три голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (4:5 ОТ).

На счету канадца стало 40 (14+26) очков в 22 матчах сезона. Макдэвид стал вторым игроком в сезоне, достигшим этой отметки, – после своего партнёра Леона Драйзайтля, в активе которого 43 (16+27) очка. Форварды «Ойлерз» с большим отрывом лидируют в гонке бомбардиров НХЛ.

Зачёт бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20

За последние 30 лет на аналогичном отрезке было зафиксировано ещё только два случая, когда партнёры по команде набирали по 40+ очков. Марио Лемье, Яромир Ягр и Рон Фрэнсис («Питтсбург Пингвинз») сделали это в сезоне-1995/96, а Джейсон Спецца и Даниэль Альфредссон («Оттава Сенаторз») – в сезоне-2005/06.