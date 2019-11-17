Кудашов: у хоккеистов СКА страдает реализация

Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (2:1 ОТ). Питерский клуб одержал четвёртую победу подряд.



«Хочу поздравить команду с победой и поблагодарить болельщиков, которые ездили за нами так далеко и постоянно поддерживали. Думаю, игра интересная получилась, с обилием моментов. У нас только реализация страдает. А так, выиграли — самое главное, два очка взяли.



Итоги выездной серии? Шесть очков — это, конечно, хорошо. Как я уже говорил ранее, реализация моментов была не на должном уровне. В каждой встрече создавали много моментов. Довольны шестью очками. Выполнили поставленную задачу», — сказал Кудашов на пресс-конференции после матча.

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