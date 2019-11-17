Кулёмин, Бойков и Григорьев пропустят выездную серию московского «Динамо»

Тренерский штаб московского «Динамо» определился с составом на предстоящий выезд по маршруту Нижнекамск — Рига — Хельсинки.



В состав делегации вошло 27 хоккеистов.



Вратари: Александр Ерёменко, Иван Бочаров, Георгий Кузнецов.



Защитники: Михал Чайковски, Кирилл Лямин, Андрей Миронов, Юусо Хиетанен, Артём Волков, Егор Зайцев, Дмитрий Огурцов, Егор Аланов.



Нападающие: Максим Афиногенов, Микс Индрашис, Даниил Тарасов, Вадим Шипачёв, Дмитрий Яшкин, Игорь Полыгалов, Иван Игумнов, Владимир Брюквин, Владислав Ефремов, Александр Петунин, Дмитрий Моисеев, Илья Круглов, Иван Муранов, Владислав Михайлов, Андрей Алексеев, Андре Петерссон.



В связи с травмами в выездной серии не примут участия Вячеслав Кулёмин, Сергей Бойков и Михаил Григорьев.

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