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«Металлург» уступил «Куньлуню» и прервал серию из пяти побед

«Металлург» уступил «Куньлуню» и прервал серию из пяти побед
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» принимал в Пекине «Металлург». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу китайского клуба.

Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а во втором игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами. На гол Адама Кракнелла «Магнитка» ответила точным броском Эрика О’Делла в большинстве. На 2-й минуте третьего периода Спенсер Фу вернул лидерство подопечным Курта Фрейзера. В концовке матча третью шайбу в ворота гостей отправил Лукас Локхарт.

«Магнитка» прервала серию из пяти побед, а «Куньлунь» выиграл впервые за четыре встречи. 20 ноября «драконы» проведут выездной матч с «Салаватом Юлаевым», а «Металлург» 19-го числа встретится в Хабаровске с «Амуром».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 12:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Кракнелл (Спроул) – 22:27' (5x5)   1:1 О'Делл (Расмуссен, Кулёмин) – 35:53' (5x4)   2:1 Фу (Вонг) – 41:57' (5x5)   3:1 Локхарт (Фу, Вонг) – 56:29' (5x5)
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