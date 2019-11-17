«Металлург» уступил «Куньлуню» и прервал серию из пяти побед

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» принимал в Пекине «Металлург». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу китайского клуба.
Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а во втором игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами. На гол Адама Кракнелла «Магнитка» ответила точным броском Эрика О’Делла в большинстве. На 2-й минуте третьего периода Спенсер Фу вернул лидерство подопечным Курта Фрейзера. В концовке матча третью шайбу в ворота гостей отправил Лукас Локхарт.
«Магнитка» прервала серию из пяти побед, а «Куньлунь» выиграл впервые за четыре встречи. 20 ноября «драконы» проведут выездной матч с «Салаватом Юлаевым», а «Металлург» 19-го числа встретится в Хабаровске с «Амуром».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
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