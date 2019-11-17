Ожиганов: СКА переживает по поводу реализации, никто с этим мириться не хочет

Защитник СКА Игорь Ожиганов поделился мнением о выездном матче с «Адмиралом» (2:1 ОТ).
«По поводу выездной серии — игра забудется, шесть очков останутся. Считаю, что хороший выезд — тем более, после перерыва на сборные. Всё хорошо. Площадка во Владивостоке меньше, поэтому и скорости были выше. Никто не обращает внимания на то, сколько у тебя сил, готов ты или не готов. Это наша работа — выходим и делаем её.
Не знаю, в чём причина слабой реализации. Я только пятый день в команде, пока не могу ответить на этот вопрос. Ребята переживают по этому поводу, никто с этим мириться не хочет.
«Адмирал» — строгая команда, системная. Они пытались сыграть от обороны, и у них это, в принципе, получилось, раз счёт в основное время — 1:1. Но у нас были моменты, просто ошибались. Если бы реализовали, было бы немного по-другому», — цитирует Ожиганова официальный сайт СКА.
- 17 ноября 2019
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