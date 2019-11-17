Клиффорд: Прохоркин много работал. Приятно, что его труды вознаграждены
Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Кайл Клиффорд прокомментировал первую шайбу в Национальной хоккейной лиге одноклубника Николая Прохоркина. Для этого россиянину понадобилось пять матчей. Николай отметился точным броском во встрече с «Вегас Голден Найтс» (4:3).
«Первый гол — особенный момент, вы это видели по его лицу. В последних пяти матчах он много работал. Приятно видеть, что его труды вознаграждены», — приводит слова Клиффорда официальный сайт НХЛ.
26-летний Прохоркин провёл на льду 10 минут 5 секунд, нанёс три броска и закончил матч с показателем полезности «+1». Николай был признан третьей звездой встречи. Другой российский хоккеист «Кингз», Илья Ковальчук, пропустил третий матч подряд.
У «Лос-Анджелеса» три победы подряд без Ковальчука. Забил даже Прохоркин
Но в Америке стали звучать голоса в поддержку опальной русской звезды.
- 17 ноября 2019
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