Фанаты «Трактора» в знак протеста покинули трибуну в матче с «Автомобилистом»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» принимает в Челябинске «Автомобилист». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
После пяти минут матча болельщики «Трактора» в знак протеста покинули фанатскую трибуну. Челябинский клуб занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.
Посмотреть фото можно в «твиттере» «Челябинский хоккей».
«Трактор»:
Демченко (Федотов);
Бэйлен — Виртанен, Гика — Седлак — Щербак;
Калинин — Карпухин, Кэлоф — Малыхин — Кравцов;
Исаев — Меньшиков, Авцин — Карлин — Косов;
Сергиенко, Ясинский, Комаров — Коньков — Фатеев.
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин);
Василевский – Трямкин, Доус – Мэйсек – Голышев;
Мамкин – Бодров, Литовченко – Холланд – Секстон;
Гуркин – Вишневский, Белоусов – Дацюк – Гареев;
Переляев, Хрипунов – Плэтт – Обидин, Овчинников.
- 17 ноября 2019
-
16:48
-
16:47
-
16:24
-
16:12
-
15:51
-
15:27
-
15:09
-
14:40
-
14:19
-
14:13
-
14:09
-
13:36
-
13:15
-
13:00
-
12:48
-
12:36
-
12:27
-
12:24
-
12:02
-
11:51
-
11:20
-
11:05
-
10:47
-
10:31
-
10:18
-
10:11
-
10:05
-
09:45
-
09:30
-
09:11
-
09:10
-
09:01
-
08:57
-
08:25
-
08:01