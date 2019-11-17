Фанаты «Трактора» в знак протеста покинули трибуну в матче с «Автомобилистом»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» принимает в Челябинске «Автомобилист». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



После пяти минут матча болельщики «Трактора» в знак протеста покинули фанатскую трибуну. Челябинский клуб занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

Посмотреть фото можно в «твиттере» «Челябинский хоккей».

«Трактор»:



Демченко (Федотов);

Бэйлен — Виртанен, Гика — Седлак — Щербак;

Калинин — Карпухин, Кэлоф — Малыхин — Кравцов;

Исаев — Меньшиков, Авцин — Карлин — Косов;

Сергиенко, Ясинский, Комаров — Коньков — Фатеев.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Василевский – Трямкин, Доус – Мэйсек – Голышев;

Мамкин – Бодров, Литовченко – Холланд – Секстон;

Гуркин – Вишневский, Белоусов – Дацюк – Гареев;

Переляев, Хрипунов – Плэтт – Обидин, Овчинников.