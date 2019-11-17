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Фанаты «Трактора» в знак протеста покинули трибуну в матче с «Автомобилистом»

Фанаты «Трактора» в знак протеста покинули трибуну в матче с «Автомобилистом»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» принимает в Челябинске «Автомобилист». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После пяти минут матча болельщики «Трактора» в знак протеста покинули фанатскую трибуну. Челябинский клуб занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

Посмотреть фото можно в «твиттере» «Челябинский хоккей».

«Трактор»:

Демченко (Федотов);
Бэйлен — Виртанен, Гика — Седлак — Щербак;
Калинин — Карпухин, Кэлоф — Малыхин — Кравцов;
Исаев — Меньшиков, Авцин — Карлин — Косов;
Сергиенко, Ясинский, Комаров — Коньков — Фатеев.

«Автомобилист»:

Коварж (Фомин);
Василевский – Трямкин, Доус – Мэйсек – Голышев;
Мамкин – Бодров, Литовченко – Холланд – Секстон;
Гуркин – Вишневский, Белоусов – Дацюк – Гареев;
Переляев, Хрипунов – Плэтт – Обидин, Овчинников.

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