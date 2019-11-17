«Торпедо» — «Витязь»: объявлены составы команд

«Торпедо» и «Витязь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нижнем Новгороде. Встреча состоится сегодня, 17 ноября, начало — в 17:30 мск.
Подмосковный клуб проиграл три предыдущих матчах, а команда Дэвида Немировски одержала две победы в трёх встречах.
«Торпедо»:
Тихомиров (Линдбек);
Баранцев — Орлов, Рэтти — Шрёдер — Жафяров;
Дженовей — Зборовский, Варнаков — Хауден — Шенфельд;
Аляев — Волченков, Веряев — Ильин — Бочаров;
Минеев, Ураков — Белевич — Гончарук.
«Витязь»:
Кочетков (Сапрыкин);
Ержабек — Катичев, Макеев — Аалтонен — Сёмин;
Головков — Лаюнен, Гребенщиков — Чернов — Йормакка;
Евсеенков — Епишин, Ларичев — Квартальнов — Артюхин;
Шинкевич, Монс — Моисеев — Шевченко.
- 17 ноября 2019
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