«Торпедо» — «Витязь»: объявлены составы команд

«Торпедо» и «Витязь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нижнем Новгороде. Встреча состоится сегодня, 17 ноября, начало — в 17:30 мск.



Подмосковный клуб проиграл три предыдущих матчах, а команда Дэвида Немировски одержала две победы в трёх встречах.



«Торпедо»:



Тихомиров (Линдбек);

Баранцев — Орлов, Рэтти — Шрёдер — Жафяров;

Дженовей — Зборовский, Варнаков — Хауден — Шенфельд;

Аляев — Волченков, Веряев — Ильин — Бочаров;

Минеев, Ураков — Белевич — Гончарук.



«Витязь»:



Кочетков (Сапрыкин);

Ержабек — Катичев, Макеев — Аалтонен — Сёмин;

Головков — Лаюнен, Гребенщиков — Чернов — Йормакка;

Евсеенков — Епишин, Ларичев — Квартальнов — Артюхин;

Шинкевич, Монс — Моисеев — Шевченко.



