«Трактор» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Автомобилисту»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор» принимал в Челябинске «Автомобилист». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Андрея Мартемьянова. Хозяева потерпели четвёртое поражение подряд, а гости продлили серию побед до четырёх матчей.



Гости вышли вперёд в концовке первого периода после точного броска в исполнении Вячеслава Литовченко. Челябинский клуб восстановил равновесие на 28-й минуте стараниями Фёдора Малыхина. В третьем периоде Андрей Обидин вернул лидерство гостям, на что команда Владимира Юрзинова-младшего ответила голом Лукаша Седлака. На 57-й минуте Георгий Белоусов в третий раз огорчил хозяев, а чуть позже Найджел Доус установил окончательный результат.



19 ноября «Автомобилист» встретится в Нур-Султане с «Барысом», а «Трактор» в тот же день примет в Челябинске «Йокерит».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.