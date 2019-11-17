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«Трактор» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Автомобилисту»

«Трактор» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Автомобилисту»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор» принимал в Челябинске «Автомобилист». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Андрея Мартемьянова. Хозяева потерпели четвёртое поражение подряд, а гости продлили серию побед до четырёх матчей.

Гости вышли вперёд в концовке первого периода после точного броска в исполнении Вячеслава Литовченко. Челябинский клуб восстановил равновесие на 28-й минуте стараниями Фёдора Малыхина. В третьем периоде Андрей Обидин вернул лидерство гостям, на что команда Владимира Юрзинова-младшего ответила голом Лукаша Седлака. На 57-й минуте Георгий Белоусов в третий раз огорчил хозяев, а чуть позже Найджел Доус установил окончательный результат.

19 ноября «Автомобилист» встретится в Нур-Султане с «Барысом», а «Трактор» в тот же день примет в Челябинске «Йокерит».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Литовченко (Секстон, Мамкин) – 16:10' (5x5)   1:1 Малыхин (Кэлоф) – 27:13' (5x5)   1:2 Обидин (Хрипунов) – 43:03' (5x5)   2:2 Седлак (Щербак) – 45:38' (5x5)   2:3 Белоусов (Дацюк) – 56:27' (5x5)   2:4 Доус (Голышев, Василевский) – 58:16' (5x5)
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