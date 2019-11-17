У «Трактора» 10 поражений в 12 последних матчах

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор» принимал в Челябинске «Автомобилист». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Андрея Мартемьянова.



Челябинский клуб потерпел четвёртое поражение подряд. Помимо этого «Трактор» потерпел 10-е поражение в последних 12 матчах регулярного чемпионата. 21 октября челябинцы одолели на выезде «Локомотив» со счётом 2:1, а 30-го числа обыграли на своём льду минское «Динамо» — 4:1.



На сегодня «Трактор» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. 19 ноября команда Владимира Юрзинова-младшего встретится в Челябинске с «Йокеритом». В ходе сезона руководство клуба отправило в отставку с поста главного тренера Петериса Скудру.

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