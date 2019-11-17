Доус вышел на 3-е место в гонке снайперов КХЛ. Он забил в четвёртом матче подряд

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор» принимал в Челябинске «Автомобилист». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Андрея Мартемьянова.



Четвёртую шайбу в составе победителей забросил нападающий Найджел Доус. Капитан «Автомобилиста» отличился в четвёртом матче подряд. Ранее ему удалось отметиться точными бросками во встречах с «Барысом» (4:3 ОТ), «Трактором» (5:3) и ХК «Сочи» (5:1). В матче с «леопардами» Доус записал на свой счёт дубль.



Найджел вышел на третье место в списке снайперов КХЛ, на его счету 12 результативных бросков. Он уступает лишь нападающему «Салавата Юлаева» Никите Сошникову (14) и форварду ЦСКА Кириллу Капризову (13).

Таблица снайперов регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20