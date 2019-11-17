Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Доус вышел на 3-е место в гонке снайперов КХЛ. Он забил в четвёртом матче подряд

Доус вышел на 3-е место в гонке снайперов КХЛ. Он забил в четвёртом матче подряд
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор» принимал в Челябинске «Автомобилист». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Андрея Мартемьянова.

Четвёртую шайбу в составе победителей забросил нападающий Найджел Доус. Капитан «Автомобилиста» отличился в четвёртом матче подряд. Ранее ему удалось отметиться точными бросками во встречах с «Барысом» (4:3 ОТ), «Трактором» (5:3) и ХК «Сочи» (5:1). В матче с «леопардами» Доус записал на свой счёт дубль.

Найджел вышел на третье место в списке снайперов КХЛ, на его счету 12 результативных бросков. Он уступает лишь нападающему «Салавата Юлаева» Никите Сошникову (14) и форварду ЦСКА Кириллу Капризову (13).

Таблица снайперов регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019