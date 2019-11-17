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Мартемьянов: матч с «Трактором» получился равным и напряжённым

Мартемьянов: матч с «Трактором» получился равным и напряжённым
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с «Трактором» (4:2).

«У нас была хорошая пауза, в отличие от соперника, который вернулся с тяжёлого выезда и проводил третий матч за пять дней, поэтому просили сыграть в зоне атаки ответственно и агрессивно. Во втором периоде вратарь «Трактора» был на высоте и не позволил нам реализовать моменты. В целом считаю, что матч получился равным и напряжённым», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

Хозяева потерпели четвёртое поражение подряд, а гости продлили серию побед до четырёх матчей. 19 ноября «Автомобилист» встретится в Нур-Султане с «Барысом», а «Трактор» в тот же день примет в Челябинске «Йокерит».

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