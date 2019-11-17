Юрзинов-мл.: в Челябинске хорошие болельщики. Они имеют полное право на мнение

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший дал комментарий после матча с «Автомобилистом» (2:4).



«Когда мы играем по заданию, у нас получается игра. В третьем периоде мы показали, как нужно играть, были хорошие моменты, и при счёте 2:2, но затем допустили грубые ошибки. Мы должны играть так, как договаривались, не нужно ничего выдумывать. Надо реализовывать свои моменты, тогда и игра складывается по-другому. У соперника хорошая, мастеровитая команда, мы должны делать выводы и двигаться вперёд. К сожалению, у «Трактора» получил травму Косов, удалился Авцин на 10 минут, пришлось переходить на игру в три звена. Тем не менее мы сражались все 60 минут, боролись до конца. Главное сохранять дух и играть правильно.



Ждём травмированных ребят в ближайшее время. Бородкин и Терещенко? На сегодняшний момент они не проходят в состав. Определяемся по ребятам, кто будет играть постоянно.



В Челябинске хорошие болельщики, они имеют полное право на своё мнение. Мы много работаем, мы стараемся исправить ситуацию. Непростой календарь, серьёзные соперники. Пока мы играем всплесками, должны играть увереннее, работать ещё лучше, чтобы добиваться результата», — передаёт слова Юрзинова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

«Трактор» выступил с заявлением по поводу ситуации на фанатском секторе