Белоусов: в матчах с «Трактором» для меня нет ничего принципиального

Форвард «Автомобилиста» Георгий Белоусов поделился впечатлениями от матча с «Трактором» (4:2).



«Хорошая игра, было много моментов, особенно во втором периоде, рады, что удалось в итоге одержать победу. Не скажу, что мы полностью переигрывали соперника, однако упустили много хороших шансов. Перед третьим периодом поговорили с ребятами, вышли на третий период собранными и победили.



Вышел ли из кризиса «Автомобилист»? Будем надеяться.



Я воспитанник челябинского хоккея, но уже 10 лет как здесь не играю, поэтому для меня сейчас нет ничего принципиального в матчах с «Трактором». Было много родственников, думаю, что я их порадовал, это самое главное. Приятно, конечно, видеть полный сектор наших болельщиков, мы их слышим, видим, чувствуем их поддержку, спасибо им большое за это», — передаёт слова Белоусова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.