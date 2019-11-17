Гика: «Трактор» хорошо играл и был близок к победе в матче с «Автомобилистом»
Форвард «Трактора» Томаш Гика подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (2:4).
«Мы хорошо играли, были близки к победе, но совершили ошибки, которые стоили пропущенных голов в конце встречи. Когда играешь с такой хорошей командой, как «Автомобилист», нужно держать концентрацию все 60 минут. Я рад, что меня поддерживали родители на трибуне. Приятно, когда знаешь, что за тебя на арене кто-то переживает, но было бы гораздо лучше, если бы я порадовал своих родных победой», — передаёт слова Гики корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
19 ноября «Автомобилист» встретится в Нур-Султане с «Барысом», а «Трактор» в тот же день примет в Челябинске «Йокерит».
- 17 ноября 2019
-
18:32
-
18:21
-
18:16
-
18:11
-
18:08
-
17:53
-
17:23
-
17:14
-
16:55
-
16:48
-
16:47
-
16:24
-
16:12
-
15:51
-
15:27
-
15:09
-
14:40
-
14:19
-
14:13
-
14:09
-
13:36
-
13:15
-
13:00
-
12:48
-
12:36
-
12:27
-
12:24
-
12:02
-
11:51
-
11:20
-
11:05
-
10:47
-
10:31
-
10:18
-
10:11
Партнерский контент