Гика: «Трактор» хорошо играл и был близок к победе в матче с «Автомобилистом»

Форвард «Трактора» Томаш Гика подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (2:4).



«Мы хорошо играли, были близки к победе, но совершили ошибки, которые стоили пропущенных голов в конце встречи. Когда играешь с такой хорошей командой, как «Автомобилист», нужно держать концентрацию все 60 минут. Я рад, что меня поддерживали родители на трибуне. Приятно, когда знаешь, что за тебя на арене кто-то переживает, но было бы гораздо лучше, если бы я порадовал своих родных победой», — передаёт слова Гики корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

19 ноября «Автомобилист» встретится в Нур-Султане с «Барысом», а «Трактор» в тот же день примет в Челябинске «Йокерит».