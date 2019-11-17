Воробьёв: «Металлургу» не хватило свежести в реализации
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги выездного матча с «Куньлунь Ред Стар» (1:3). «Магнитка» впервые за месяц потерпела поражение в основное время.
«Поздравляю «Куньлунь» с победой. Немножко не хватило нам свежести в реализации, хотя мы довольно прилично перебросали соперника, но реализация сегодня хромала», — цитирует Воробьёва официальный сайт КХЛ.
Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а во втором игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами. На гол Адама Кракнелла «Магнитка» ответила точным броском Эрика О’Делла в большинстве. На 2-й минуте третьего периода Спенсер Фу вернул лидерство подопечным Курта Фрейзера. В концовке матча третью шайбу в ворота гостей отправил Лукас Локхарт.
«Голыми руками в КХЛ уже никого не возьмёшь». Воробьёв – о «Металлурге»
Главный тренер уральцев Илья Воробьёв рассказал, в каких компонентах прибавила команда, которая при Йозефе Яндаче была вне зоны плей-офф.
- 17 ноября 2019
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