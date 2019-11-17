«Торпедо» — «Витязь»: хозяева забросили пять шайб за шесть минут

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» принимает в Нижнем Новгороде «Витязь». После двух периодов подопечные Дэвида Немировски выигрывают со счётом 5:2.



Хозяева уступали с разницей в две шайбы, но сумели забить пять голов за шесть минут. В составе «Торпедо» точными бросками отметились Сергей Зборовский, Михаил Варнаков, Джордан Шрёдер, Дамир Жафяров и Денис Баранцев.

«Торпедо»:



Тихомиров (Линдбек);

Баранцев — Орлов, Рэтти — Шрёдер — Жафяров;

Дженовей — Зборовский, Варнаков — Хауден — Шенфельд;

Аляев — Волченков, Веряев — Ильин — Бочаров;

Минеев, Ураков — Белевич — Гончарук.



«Витязь»:



Кочетков (Сапрыкин);

Ержабек — Катичев, Макеев — Аалтонен — Сёмин;

Головков — Лаюнен, Гребенщиков — Чернов — Йормакка;

Евсеенков — Епишин, Ларичев — Квартальнов — Артюхин;

Шинкевич, Монс — Моисеев — Шевченко.