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«Торпедо» — «Витязь»: хозяева забросили пять шайб за шесть минут

«Торпедо» — «Витязь»: хозяева забросили пять шайб за шесть минут
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» принимает в Нижнем Новгороде «Витязь». После двух периодов подопечные Дэвида Немировски выигрывают со счётом 5:2.

Хозяева уступали с разницей в две шайбы, но сумели забить пять голов за шесть минут. В составе «Торпедо» точными бросками отметились Сергей Зборовский, Михаил Варнаков, Джордан Шрёдер, Дамир Жафяров и Денис Баранцев.

«Торпедо»:

Тихомиров (Линдбек);
Баранцев — Орлов, Рэтти — Шрёдер — Жафяров;
Дженовей — Зборовский, Варнаков — Хауден — Шенфельд;
Аляев — Волченков, Веряев — Ильин — Бочаров;
Минеев, Ураков — Белевич — Гончарук.

«Витязь»:

Кочетков (Сапрыкин);
Ержабек — Катичев, Макеев — Аалтонен — Сёмин;
Головков — Лаюнен, Гребенщиков — Чернов — Йормакка;
Евсеенков — Епишин, Ларичев — Квартальнов — Артюхин;
Шинкевич, Монс — Моисеев — Шевченко.

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