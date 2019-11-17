«Сочи» одержало волевую победу в матче с рижским «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо» принимало в столице Латвии ХК «Сочи». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Александра Андриевского. «Сочи» прервало серию из двух поражений, рижане — из двух побед.



Рижане открыли счёт на 6-й минуте стараниями Увиса Балинскиса. Второй период завершился без заброшенных шайб, а на 50-й минуте гостям удалось восстановить равновесие благодаря точному броску Юрия Александрова. Чуть позже Мальте Стрёмваль во второй раз огорчил Александра Салака и вывел гостей вперёд.



20 ноября рижский клуб проведёт матч в столице Латвии с московским «Динамо», а черноморская команда в этот же день примет на своей площадке хоккеистов «Северстали».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.