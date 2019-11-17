Калинин — о серии поражений ЦСКА: не считаю, что это плохо

Нападающий ЦСКА Сергей Калинин прокомментировал неудачное выступление команды в последних матчах. Московский клуб потерпел три поражения подряд.
«Проблема в нас самих. Поэтому работаем, исправляем недочёты, которые были в последних играх, и психологические, и физические. Брак в передачах, недостаточно шли на ворота, мало выигрывали в борьбе и ещё ряде компонентов.
Такое бывает, и надо стремиться исправить это. На самом деле, я не считаю, что сложившаяся ситуация — это плохо. Да, неприятно. Да, все нервничают, и настроение не такое хорошее, как после побед. Но если пройдём это, а мы должны пройти, то станем сильнее.
Все команды мотивированы на победу в матче с ЦСКА, поэтому никаких сюрпризов быть не должно. Все выходят на лёд выигрывать, так же, как и мы», — цитирует Калинина официальный сайт ЦСКА.
- 17 ноября 2019
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