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Калинин — о серии поражений ЦСКА: не считаю, что это плохо

Калинин — о серии поражений ЦСКА: не считаю, что это плохо
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Сергей Калинин прокомментировал неудачное выступление команды в последних матчах. Московский клуб потерпел три поражения подряд.

«Проблема в нас самих. Поэтому работаем, исправляем недочёты, которые были в последних играх, и психологические, и физические. Брак в передачах, недостаточно шли на ворота, мало выигрывали в борьбе и ещё ряде компонентов.

Такое бывает, и надо стремиться исправить это. На самом деле, я не считаю, что сложившаяся ситуация — это плохо. Да, неприятно. Да, все нервничают, и настроение не такое хорошее, как после побед. Но если пройдём это, а мы должны пройти, то станем сильнее.

Все команды мотивированы на победу в матче с ЦСКА, поэтому никаких сюрпризов быть не должно. Все выходят на лёд выигрывать, так же, как и мы», — цитирует Калинина официальный сайт ЦСКА.

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