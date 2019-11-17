Немировски: «Торпедо» уделяет повышенное внимание обороне, но работы ещё много
Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (6:2).
«Самое главное — это победа. Все ребята хорошо играли, внесли свой вклад в эту игру. В последнее время мы много работаем над обороной. Работы впереди ещё много, но мы довольны результатом и довольны, что много забиваем в последних матчах. Самое главное сейчас — восстановиться и готовиться к заключительному матчу домашней серии», — приводит слова Немировски официальный сайт КХЛ.
Подмосковный клуб потерпел четвёртое поражение подряд, а «автозаводцы» одержали третью победу в четырёх последних встречах. 19 ноября «Торпедо» встретится в Нижнем Новгороде с минским «Динамо», а «Витязь» 20-го числа примет в Подольске ЦСКА.
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- 17 ноября 2019
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