Генменеджер «Флориды»: Дадонов нацелен на передачи, хотим видеть больше бросков

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон поделился мнением об игре ударного звена команды. Функционер рассчитывает на большую бросковую активность от Евгения Дадонова, Александра Баркова и Джонатана Юбердо.



«Юбердо с Барковым в первую очередь нацелены на передачи. Дадонов — тоже такой, так что мы бы хотели большей бросковой активности от любого из них. Но им нравится работать внизу и доводить дело до идеальных бросков. Они часто так делают. Кроме того, они упускают много голевых шансов, потому что не думают о себе», — приводит слова Тэллона официальный сайт НХЛ.



В нынешнем сезоне 30-летний Дадонов провёл 20 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 10 заброшенных шайб и восемь результативных передач.

Панарин забил Бобровскому! Но ещё круче он начертил гол для партнёра Однако «Рейнджерс» не помогли эффектные действия лидера, а главным героем встречи стал Евгений Дадонов, принёсший победу «Флориде».