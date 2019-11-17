АХЛ: российский вратарь Бердин подрался с двукратным обладателем Кубка Стэнли
Голкипер «Манитобы Мус» Михаил Бердин вступил в кулачный бой с соперником в очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги с «Сан-Антонио Рэмпейдж».
Бердин подрался с нападающим Джорданом Ноланом, который является двукратным обладателем Кубка Стэнли. 30-летний канадец дважды поднимал заветный трофей над головой в составе «Лос-Анджелес Кингз» (2012, 2014).
Посмотреть видео можно в «твиттере» Джейкоба Столлера.
В нынешнем сезоне 21-летний Бердин провёл 14 матчей в форме «Манитобы». Он отражает 92,5% бросков и пропускает 2,50 шайбы в среднем за матч. В сезоне-2018/19 21-летний уроженец Уфы отразил 92,7% бросков в 23 матчах регулярного чемпионата АХЛ при коэффициенте надёжности 2,34.
- 17 ноября 2019
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