АХЛ: российский вратарь Бердин подрался с двукратным обладателем Кубка Стэнли

Голкипер «Манитобы Мус» Михаил Бердин вступил в кулачный бой с соперником в очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги с «Сан-Антонио Рэмпейдж».



Бердин подрался с нападающим Джорданом Ноланом, который является двукратным обладателем Кубка Стэнли. 30-летний канадец дважды поднимал заветный трофей над головой в составе «Лос-Анджелес Кингз» (2012, 2014).

Посмотреть видео можно в «твиттере» Джейкоба Столлера.

В нынешнем сезоне 21-летний Бердин провёл 14 матчей в форме «Манитобы». Он отражает 92,5% бросков и пропускает 2,50 шайбы в среднем за матч. В сезоне-2018/19 21-летний уроженец Уфы отразил 92,7% бросков в 23 матчах регулярного чемпионата АХЛ при коэффициенте надёжности 2,34.