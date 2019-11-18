«Чикаго» одержал четвёртую победу кряду, обыграв «Баффало»

«Чикаго Блэкхоукс» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу хозяев. Для «Блэкхоукс» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Чикаго» Кори Кроуфорд, отразивший 33 броска из 34. Дубль в составе победителей оформил Кирби Дак. Голами у «Блэкхоукс» также отметились Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз. Единственную шайбу в составе «Баффало» забросил Джек Айкел.

На данный момент «Чикаго» занимает 9-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем матче команда сыграет с «Каролиной Харрикейнз». Игра состоится 20 ноября.