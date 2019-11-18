Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Чикаго» одержал четвёртую победу кряду, обыграв «Баффало»

«Чикаго» одержал четвёртую победу кряду, обыграв «Баффало»
Хоккей / НХЛ 0

«Чикаго Блэкхоукс» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу хозяев. Для «Блэкхоукс» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Чикаго» Кори Кроуфорд, отразивший 33 броска из 34. Дубль в составе победителей оформил Кирби Дак. Голами у «Блэкхоукс» также отметились Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз. Единственную шайбу в составе «Баффало» забросил Джек Айкел.

На данный момент «Чикаго» занимает 9-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем матче команда сыграет с «Каролиной Харрикейнз». Игра состоится 20 ноября.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2019, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Дак (Кубалик, Шоу) – 15:43' (5x5)   2:0 Дак (Смит, Мяяття) – 32:32' (5x5)   3:0 Кейн – 43:42' (5x4)   4:0 Тэйвз (Саад, Сибрук) – 48:57' (5x5)   4:1 Айкел – 49:39' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019