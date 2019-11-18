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Результаты матчей НХЛ за 17 ноября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 17 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

17 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча.

«Вегас Голден Найтс» на домашней площадке разгромил «Калгари Флэймз» — 6:0. «Рыцари» прервали серию поражений из пяти матчей, у «огоньков» — четыре подряд проигранных встречи.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2019, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Карлссон (Смит, Шмидт) – 10:44' (5x5)   2:0 Штястны (Шмидт, Теодор) – 29:39' (4x4)   3:0 Пасиоретти (Карлссон, Шмидт) – 48:13' (5x5)   4:0 Икин (Маршессо) – 54:25' (5x5)   5:0 Стоун (Пасиоретти) – 55:09' (5x4)   6:0 Карлссон (Макнэбб, Шмидт) – 57:28' (5x5)

«Чикаго Блэкхоукс» на домашнем льду оказался сильнее «Баффало Сэйбрз» — 4:1. Для «индейцев» победа стала четвёртой подряд, «клинки» проиграли седьмой из восьми последних матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2019, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Дак (Кубалик, Шоу) – 15:43' (5x5)   2:0 Дак (Смит, Мяяття) – 32:32' (5x5)   3:0 Кейн – 43:42' (5x4)   4:0 Тэйвз (Саад, Сибрук) – 48:57' (5x5)   4:1 Айкел – 49:39' (5x5)

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон».

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