Результаты матчей НХЛ за 17 ноября 2019 года

17 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча.



«Вегас Голден Найтс» на домашней площадке разгромил «Калгари Флэймз» — 6:0. «Рыцари» прервали серию поражений из пяти матчей, у «огоньков» — четыре подряд проигранных встречи.

«Чикаго Блэкхоукс» на домашнем льду оказался сильнее «Баффало Сэйбрз» — 4:1. Для «индейцев» победа стала четвёртой подряд, «клинки» проиграли седьмой из восьми последних матчей.

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон».