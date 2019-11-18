QMJHL: Хованов укусил соперника и получил пять минут штрафа

Нападающий «Монктона» Александр Хованов в матче юниорской лиги Квебека с «Шарлотт» (1:2) получил необычное удаление. После матча произошла массовая потасовка, после которой Хованов был удалён на пять минут, в протоколе было указано — «за укус».



В нынешнем сезоне россиянин провёл 19 матчей, набрав 37 (16+21) очков.



В 64 матчах прошлого регулярного чемпионата 19-летний нападающий записал в актив 74 (25+49) балла при показателе полезности "+7" и 94 минутах штрафного времени. В 10 матчах плей-офф нападающий записал на свой счёт 10 (6+4) баллов.



«Миннесота» выбрала российского форварда на драфте НХЛ 2018 года в третьем раунде под общим 86-м номером. Хованов входил в число кандидатов в молодёжную сборную России на чемпионат мира 2019 года, но остался вне заявки команды.