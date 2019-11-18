«Даллас» проведет церемонию чествования Зубова 13 декабря
Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз»" проведет церемонию Сергея Зубова 13 декабря, информирует пресс-служба американской команды.
Зубов перешёл в «Даллас» в 1996 году, после чего выступал за клуб на протяжении 12 сезонов, вплоть до возвращения в Россию. Участник трёх матчей всех звёзд НХЛ (1998, 1999, 2000). В 2013 году, в год 20-летия «Даллас Старз», Зубов был избран болельщиками клуба в символическую сборную команды всех времён. Зубов, являющийся одним из лидеров в истории «Старз» по многим статистическим показателям, получил место в первой паре этой символической сборной.
Последним местом работы Зубова был хоккейный клуб «Сочи». 12 октября 2019 года Зубов был отправлен в отставку с должности главного тренера «леопардов».
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Великого защитника удостоили большой чести.
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