Третий номер драфта Дак: я начинаю играть хорошо, очень уверен в себе

Нападающий клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» Кирби Дак поделился впечатлениями от выигранного матча с «Баффало Сэйбрз» (4:1), где ему удалось отметиться дублем. 18-летний Дак, выбранный под третьим номером последнего драфта НХЛ, набрал в текущем чемпионате уже 9 (5+4) баллов.



«Я начинаю играть хорошо. Я в себе очень уверен, команда играет хорошо, и это помогает мне добиваться успеха. Когда коллектив движется в правильном направлении, ты побеждаешь и забиваешь, а топ-игроки набирают очки — при этом я не имею в виду, что сам являюсь топ-игроком, — то это помогает всем почувствовать уверенность», — приводит слова Дака официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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