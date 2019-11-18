Лидстрём: Зубов никогда не паниковал и был очень хорош с шайбой
Легендарный шведский защитник Никлас Лидстрём поделился воспоминаниями об игре Сергея Зубова. Зубов недавно получил перстень члена Зала хоккейной славы НХЛ, а клуб «Даллас Старз» решил вывести номер российского защитника из обращения.
«Первое, что я вспоминаю про Зуби, это с каким самообладанием он всегда играл. Как хорош был с шайбой, как всегда дожидался и находил способ протянуть эту ниточку паса. Делать это, как он, практически никто больше не умел. А ещё он никогда не паниковал. Очень рад видеть его в Зале славы и считаю, что он полностью заслуживает этого признания», — приводит слова Лидстрёма официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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Первый русский после Буре! «Даллас» выведет из обращения номер Сергея Зубова
Великого защитника удостоили большой чести.
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