Лидстрём: Зубов никогда не паниковал и был очень хорош с шайбой

Легендарный шведский защитник Никлас Лидстрём поделился воспоминаниями об игре Сергея Зубова. Зубов недавно получил перстень члена Зала хоккейной славы НХЛ, а клуб «Даллас Старз» решил вывести номер российского защитника из обращения.



«Первое, что я вспоминаю про Зуби, это с каким самообладанием он всегда играл. Как хорош был с шайбой, как всегда дожидался и находил способ протянуть эту ниточку паса. Делать это, как он, практически никто больше не умел. А ещё он никогда не паниковал. Очень рад видеть его в Зале славы и считаю, что он полностью заслуживает этого признания», — приводит слова Лидстрёма официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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