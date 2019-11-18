«Трактор»: саботаж фанатов — акция сотрудника клуба на основе личной неприязни

Хоккейный клуб «Трактор» опубликовал официальный ответ на письмо группы болельщиков, выложенное в интернете. Напомним, на матче с «Автомобилистом» часть болельщиков в Челябинске досрочно покинула ледовую арену.



В письме фанаты объявили бойкот домашним матчам и потребовали смены руководства клуба. Также болельщики выразили недовольство комплектованием команды, которое, по их мнению, осуществляется преимущественно игроками, работающими с агентом Юрием Николаевым.



«1. В настоящий момент клуб занимается подготовкой к четырём очень важным матчам домашней серии. Команда, тренерский штаб, администрация клуба делают всё возможное, чтобы заработать столь необходимые команде очки. Это возможно при полной поддержке команды.



2. Организованный движением «Сектор А Ultras» саботаж накаляет и без того непростую ситуацию. Движение на последней игре продемонстрировало своё отношение к команде. На первых минутах матча при счёте 0:0 несколько рядов болельщиков демонстративно ушли из зала. Акция была организована сотрудником клуба, менеджером по работе с болельщиками, на основании личной неприязни к непосредственному руководителю. При этом все остальные болельщики, весь семитысячный зал, продолжили поддерживать команду.



В качестве комментария к данному письму сообщаем, что клуб понимает и разделяет неудовлетворённость и недовольство результатами игры команды», — указано в заявлении клуба.

Агент Николаев ответил на претензии болельщиков «Трактора»