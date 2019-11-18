Третьяк: переживаю за Гусева. Такому большому мастеру почти не дают играть

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о выступлении российских игроков в НХЛ.
«Самый стабильный по традиции последних лет — Саша Овечкин. Входит в пятёрку лучших снайперов, а его «Вашингтон» лидирует в Восточной конференции. Также очень хорош Евгений Кузнецов. Рад, что он оправился от этого неприятного инцидента (форвард дисквалифицирован ИИХФ на четыре года за употребление кокаина, НХЛ наказала россиянина лишь на три матча. — Прим. „Чемпионата“) и играет очень результативно. Неплохо начали Александр Радулов, Влад Наместников и Андрей Свечников. Из новичков радует Илья Михеев. Он неплохо вписался в состав «Торонто» и постепенно выходит на первые роли. Не хочется его перехваливать, но, думаю, он должен закрепиться в североамериканской лиге.
Я очень переживаю за Гусева. Такому большому мастеру почти не дают играть. Надеюсь, постепенно его игровое время увеличится. В целом хотел бы пожелать всем нашим энхаэловцам удачи. За всех болеем и желаем ребятам побольше удачи, закрепиться в своих составах и, конечно, избегать травм», — цитируют Третьяка «Известия».
- 18 ноября 2019
-
13:49
-
13:27
-
13:05
-
12:52
-
12:20
-
12:09
-
11:56
-
11:24
-
10:42
-
10:24
-
10:00
-
09:57
-
09:22
-
09:13
-
08:45
-
08:29
-
08:15
-
07:41
-
05:55
-
05:46
-
05:30
-
02:23
-
02:00
-
01:40
- 17 ноября 2019
-
23:46
-
23:30
-
23:06
-
22:52
-
22:40
-
22:23
-
21:36
-
21:17
-
20:33
-
20:18
-
20:02