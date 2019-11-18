Бердин — о драке с обладателем Кубка Стэнли: мы случайно задели и судью

Голкипер «Манитобы Мус» Михаил Бердин прокомментировал свой кулачный бой с двукратным обладателем Кубка Стэнли Джорданом Ноланом в очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги с «Сан-Антонио Рэмпейдж».
«Этот тафгай постоянно цеплял меня с самого начала игры, я ему ответил, а он поехал на меня с кулаками. Там сразу же Андрюха Чибисов вступился, начал мне помогать. Немного эмоции выхлестнули, я просто не стал терпеть его провокаций.
Во время потасовки досталось и судье? Мы случайно как-то задели его. Может быть, я задел или кто-то другой. Так бывает, ха-ха! Нет ли опасений, что от лиги будет более серьёзное наказание, чем две минуты штрафа? Нет, там ничего такого серьёзного с моей стороны не было. Думаю, всё в порядке будет», — цитирует Бердина Sport24.
Посмотреть видео можно в «твиттере» Джейкоба Столлера.
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