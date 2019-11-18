Рейтинг тренеров КХЛ: Знарок – почти лидер, Кравец падает вместе с «Витязем»

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2019/20 на данный момент. При его составлении учитывался кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера на прошлой неделе.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



1 (2). Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)

2 (9). Олег Знарок («Спартак»)

3 (7). Илья Воробьёв («Металлург»)

4 (4). Игорь Никитин (ЦСКА)

5 (5). Боб Хартли («Авангард»)

6 (12). Дэвид Немировски («Торпедо»)

7 (3). Вячеслав Буцаев («Нефтехимик»)

8 (8). Сергей Светлов («Адмирал»)

9 (1). Николай Заварухин («Сибирь»)

10 (10). Николай Цулыгин («Салават Юлаев»)

11 (6). Михаил Кравец («Витязь»)

12 (13). Владимир Крикунов («Динамо» М)

13 (16). Майк Пелино («Локомотив»)

14 (11). Александр Андриевский (ХК «Сочи»)

15 (15). Андрей Скабелка («Барыс»)

16 (17). Алексей Кудашов (СКА)

17 (14). Лаури Марьямяки («Йокерит»)

18 (20). Андрей Мартемьянов («Автомобилист»)

19 (19). Александр Гулявцев («Амур»)

20 (18). Курт Фрейзер («Куньлунь»)

21 (23). Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн)

22 (22). Гиртс Анкипанс («Динамо» Р)

23 (-). Владимир Юрзинов («Трактор»)

24 (21). Андрей Разин («Северсталь»).