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Стрёмвалль: КХЛ — крутая лига с большим количеством классных игроков

Стрёмвалль: КХЛ — крутая лига с большим количеством классных игроков
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Мальте Стрёмвалль поделился впечатлениями от дебютного сезона в Континентальной хоккейной лиге.

«Я следил за КХЛ последние два года. Считаю, что это крутая лига с большим количеством классных игроков. Переход в «Сочи» стал для меня правильным шагом, это ещё одна ступень вверх.

Адаптироваться здесь было не очень просто. Играть в КХЛ гораздо сложнее, чем в чемпионате Финляндии. Команды здесь играют в обороне очень надёжно.

Разумеется, я хотел бы когда-нибудь оказаться в НХЛ. Но прямо сейчас мне нравится играть в КХЛ, у меня здесь ещё достаточно пространства для развития. Некоторые матчи удаются мне великолепно, другие же значительно менее хороши», — цитирует Стрёмвалля HockeySverige.

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