Стрёмвалль: КХЛ — крутая лига с большим количеством классных игроков
Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Мальте Стрёмвалль поделился впечатлениями от дебютного сезона в Континентальной хоккейной лиге.
«Я следил за КХЛ последние два года. Считаю, что это крутая лига с большим количеством классных игроков. Переход в «Сочи» стал для меня правильным шагом, это ещё одна ступень вверх.
Адаптироваться здесь было не очень просто. Играть в КХЛ гораздо сложнее, чем в чемпионате Финляндии. Команды здесь играют в обороне очень надёжно.
Разумеется, я хотел бы когда-нибудь оказаться в НХЛ. Но прямо сейчас мне нравится играть в КХЛ, у меня здесь ещё достаточно пространства для развития. Некоторые матчи удаются мне великолепно, другие же значительно менее хороши», — цитирует Стрёмвалля HockeySverige.
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