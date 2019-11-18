Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сундин: Зубов очень похож на Лидстрёма, великий игрок и настоящий универсал

Сундин: Зубов очень похож на Лидстрёма, великий игрок и настоящий универсал
Хоккей / НХЛ 0

Легендарный шведский нападающий Матс Сундин поделился воспоминаниями об игре Сергея Зубова. Зубов недавно получил перстень члена Зала хоккейной славы НХЛ, а клуб «Даллас Старз» решил вывести номер российского защитника из обращения.

«Я считаю, что Зуби был очень похож на Никласа Лидстрёма. Настоящий универсал, великолепно игравший в нападении, но при этом умелый и возле своих ворот. Великий игрок, против которого всегда приходилось тяжело и, безусловно, всячески заслуживающий включения в Зал славы», — приводит слова Сундина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Зубов — олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе клубов «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Даллас Старз». Один из самых результативных российских защитников в истории Национальной хоккейной лиги.

Первый русский после Буре! «Даллас» выведет из обращения номер Сергея Зубова
Великого защитника удостоили большой чести.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019