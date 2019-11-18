Сундин: Зубов очень похож на Лидстрёма, великий игрок и настоящий универсал

Легендарный шведский нападающий Матс Сундин поделился воспоминаниями об игре Сергея Зубова. Зубов недавно получил перстень члена Зала хоккейной славы НХЛ, а клуб «Даллас Старз» решил вывести номер российского защитника из обращения.



«Я считаю, что Зуби был очень похож на Никласа Лидстрёма. Настоящий универсал, великолепно игравший в нападении, но при этом умелый и возле своих ворот. Великий игрок, против которого всегда приходилось тяжело и, безусловно, всячески заслуживающий включения в Зал славы», — приводит слова Сундина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Зубов — олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе клубов «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Даллас Старз». Один из самых результативных российских защитников в истории Национальной хоккейной лиги.

Первый русский после Буре! «Даллас» выведет из обращения номер Сергея Зубова Великого защитника удостоили большой чести.