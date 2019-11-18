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«Сочи» расторг контракт с нападающим Дугиным

«Сочи» расторг контракт с нападающим Дугиным
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Сочи» по соглашению сторон расторг контракт с форвардом Егором Дугиным, информирует официальный сайт черноморской команды.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

29-летний нападающий присоединился к «леопардам» в ходе текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и провёл за основную команду пять встреч, в которых сделал одну результативную передачу при показателе полезности «-4» и двух минутах штрафного времени. В среднем форвард проводил на площадке около девяти минут за матч.

В прошлом сезоне Дугин выступал за новосибирскую «Сибирь» и челябинский «Трактор», в 57 матчах записав на свой счёт 10 (2+8) баллов при показателе полезности "+10".

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