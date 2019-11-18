Гендиректор «Трактора»: поведение болельщиков — удар ножом в спину

Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал поведение болельщиков клуба в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ.



Во встрече с «Автомобилистом» (2:4) часть болельщиков в Челябинске досрочно покинула ледовую арену. В письме фанаты объявили бойкот домашним матчам и потребовали смены руководства клуба. Помимо этого болельщики выразили недовольство комплектованием команды.



«Надо понимать, кто это опубликовал, — это активные болельщики и тот человек, который ещё получает в клубе зарплату. Для нас это было большое удивление, буквально нож в спину, ведь к нам приходят другие болельщики с предложениями об акциях поддержки, разными подобными идеями. На прошлом матче болельщики подготовили флешмоб с песней Виктора Цоя «Мы ждём перемен», в хорошем смысле слова пришли и поддержали. А эти пришли, прокричали «Русские, вперёд» и ушли, но их было всего человек 30», — приводит слова Видгофа ТАСС.

«Трактор» и фанаты. Что происходит в Челябинске? Болельщики уральского клуба выражают недовольство. Разбираемся, в чём дело.