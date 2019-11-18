Американец Мёрли: в КХЛ большие штрафы за пьянство, у нас часто брали анализы

Нападающий Мэтт Мёрли вспомнил период пребывания в Континентальной хоккейной лиге. В своё время американец защищал цвета «Амура», «Медвешчака» и «Слована».



«В КХЛ большие штрафы за пьянство. $ 20 тысяч, если поймают. Я лучше потрачу их в Вегасе. Один раз мы тащили нашего капитана из самолёта, потому что он был страшно пьяным. Он чуть не выскочил на улицу в одной футболке в 20-градусный мороз. Ему дали штраф — те самые $ 20 тысяч.



Прошла неделя, у нас тренировка в пять вечера, и он опять пришёл пьяным. Их было двое, но друг сослался на недомогание и поехал домой, а капитан остался. Когда он вышел на лёд, то был как оленёнок Бэмби на коньках. Постоянно валился с ног. В той же команде нас постоянно проверяли на наличие алкоголя в крови. Доктор мог прийти в раздевалку и взять кровь — если узнают, что ты пьян — штраф $ 20 тысяч», — приводит слова Мёрли телеграм-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets.

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