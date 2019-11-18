Ларионов: у Зубова удивительный талант, его отличала нестандартность решений

Двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов поделился мнением о Сергее Зубове, включённом в Зал славы.
«Я знаю Зубова ещё с тех лет, когда он был совсем молодым и появился в ЦСКА примерно в одно время с Сашей Могильным и Пашей Буре. Его уже тогда отличала нестандартность решений и ума, умение разобраться с ситуацией, в которой требовались холодная голова и холодный разум. В НХЛ Зуби быстро зарекомендовал себя как хоккеист, который мог контролировать игру на синей линии и в большинстве. У него, конечно, удивительный талант, который нечасто встретишь. Это человек, который делал жизнь нападающих гораздо легче.
Он вырос в защитника, который делал большинство намного более сильным и помогал форвардам в роли атакующего защитника. Даже не обладая таким уж быстрым катанием, он всегда компенсировал это своим мышлением», — приводит слова Ларионова официальный сайт НХЛ.
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