«Авангард» — «Салават Юлаев»: Амиров начнёт матч во втором звене гостей

«Авангард» и «Салават Юлаев» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе. Встреча состоится сегодня, 18 ноября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.



В составе омичей появился защитник Данил Щёкин. У «Салавата» отсутствует защитник Захар Аразмасцев, нападающий Родион Амиров начнёт встречу во втором звене.



«Авангард»:



Бобков (Костин);

Бондарев — Покка, Широков — Семёнов — Андригетто;

Мартынов — Войнов, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;

Спиценко — Щёкин, Дедунов — Стась — Потапов;

Мизюрин, Макаров — Грачёв — Кошелев.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Сергеев, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;

Лисовец — Коледов, Сошников — Маннинен — Амиров;

Панин — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Семёнов — Мухамадуллин, Солодухин — Хохряков — Майоров.

