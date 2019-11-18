Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Авангард» — «Салават Юлаев»: Амиров начнёт матч во втором звене гостей

«Авангард» — «Салават Юлаев»: Амиров начнёт матч во втором звене гостей
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» и «Салават Юлаев» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе. Встреча состоится сегодня, 18 ноября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В составе омичей появился защитник Данил Щёкин. У «Салавата» отсутствует защитник Захар Аразмасцев, нападающий Родион Амиров начнёт встречу во втором звене.

«Авангард»:

Бобков (Костин);
Бондарев — Покка, Широков — Семёнов — Андригетто;
Мартынов — Войнов, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;
Спиценко — Щёкин, Дедунов — Стась — Потапов;
Мизюрин, Макаров — Грачёв — Кошелев.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Ларсен — Сергеев, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;
Лисовец — Коледов, Сошников — Маннинен — Амиров;
Панин — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Семёнов — Мухамадуллин, Солодухин — Хохряков — Майоров.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019