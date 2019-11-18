«Авангард» — «Салават Юлаев»: Амиров начнёт матч во втором звене гостей

«Авангард» и «Салават Юлаев» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе. Встреча состоится сегодня, 18 ноября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
В составе омичей появился защитник Данил Щёкин. У «Салавата» отсутствует защитник Захар Аразмасцев, нападающий Родион Амиров начнёт встречу во втором звене.
«Авангард»:
Бобков (Костин);
Бондарев — Покка, Широков — Семёнов — Андригетто;
Мартынов — Войнов, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;
Спиценко — Щёкин, Дедунов — Стась — Потапов;
Мизюрин, Макаров — Грачёв — Кошелев.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Сергеев, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;
Лисовец — Коледов, Сошников — Маннинен — Амиров;
Панин — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Семёнов — Мухамадуллин, Солодухин — Хохряков — Майоров.
- 18 ноября 2019
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