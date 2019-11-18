Кассиан: Макдэвид и Драйзайтль — настоящая элита хоккея

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Кассиан высоко оценил одноклубников — форвардов Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.



В недавнем матче с «Колорадо Эвеланш» (6:2) Макдэвид забросил три шайбы и отдал три голевые передачи, а Драйзайтль отметился пятью результативными передачами.



«Я довольно давно играю рядом с ними, но не перестаю удивляться. Каждый день они придумывают на льду что-то новенькое. Такое ощущение, что им достаточно подумать: «А не набрать ли мне восемь очков?» или «Не замахнуться ли на девять?» — и это с большой вероятностью сбудется. Эти ребята — настоящая элита нашего спорта. «Эдмонтону» чертовски повезло иметь в составе эту парочку», — приводит слова Кассиана официальный сайт НХЛ.

Макдэвид выдал суперматч, набрав 6 очков! НХЛ подозревает, что он не человек У Драйзайтля – ещё пять. Самый убийственный дуэт лиги разнёс «Колорадо» в щепки.