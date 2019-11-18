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Кассиан: Макдэвид и Драйзайтль — настоящая элита хоккея

Кассиан: Макдэвид и Драйзайтль — настоящая элита хоккея
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Кассиан высоко оценил одноклубников — форвардов Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.

В недавнем матче с «Колорадо Эвеланш» (6:2) Макдэвид забросил три шайбы и отдал три голевые передачи, а Драйзайтль отметился пятью результативными передачами.

«Я довольно давно играю рядом с ними, но не перестаю удивляться. Каждый день они придумывают на льду что-то новенькое. Такое ощущение, что им достаточно подумать: «А не набрать ли мне восемь очков?» или «Не замахнуться ли на девять?» — и это с большой вероятностью сбудется. Эти ребята — настоящая элита нашего спорта. «Эдмонтону» чертовски повезло иметь в составе эту парочку», — приводит слова Кассиана официальный сайт НХЛ.

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У Драйзайтля – ещё пять. Самый убийственный дуэт лиги разнёс «Колорадо» в щепки.
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