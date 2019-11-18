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Макдэвид признан первой звездой прошедшей недели в НХЛ

Макдэвид признан первой звездой прошедшей недели в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала лучших игроков прошедшей недели. В списке не оказалось представителей России.

Первой звездой недели признан капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. В трёх матчах канадский хоккеист забросил три шайбы и отдал семь результативных передач. Во встрече с «Колорадо Эвеланш» (6:2) Макдэвид оформил шестой в карьере хет-трик в НХЛ.

Второй звездой назван нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. Он забросил четыре шайбы и отдал три голевые передачи в трёх матчах регулярного чемпионата. Во встрече с «Виннипег Джетс» (4:0) канадец набрал 4 (2+2) очка.

Замкнул тройку лучших игроков защитник «Флориды Пантерз» Кейт Яндл. Он набрал 8 (1+7) очков в трёх матчах прошедшей недели.

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