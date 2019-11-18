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«Авангард» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
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«Авангард» — «Салават»: Маннинен получил повреждение и не смог продолжить игру

«Авангард» — «Салават»: Маннинен получил повреждение и не смог продолжить игру
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» принимает в Балашихе «Салават Юлаев». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий уфимского клуба Сакари Маннинен получил повреждение в первом периоде. 27-летний хоккеист в последней смене неудачно упал, пытаясь добить шайбу в ворота, после чего на лёд не выходил.

«Авангард»:

Бобков (Костин);
Бондарев — Покка, Широков — Семёнов — Андригетто;
Мартынов — Войнов, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;
Спиценко — Щёкин, Дедунов — Стась — Потапов;
Мизюрин, Макаров — Грачёв — Кошелев.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Ларсен — Сергеев, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;
Лисовец — Коледов, Сошников — Маннинен — Амиров;
Панин — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Семёнов — Мухамадуллин, Солодухин — Хохряков — Майоров.

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