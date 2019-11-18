«Авангард» — «Салават»: Маннинен получил повреждение и не смог продолжить игру

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» принимает в Балашихе «Салават Юлаев». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Нападающий уфимского клуба Сакари Маннинен получил повреждение в первом периоде. 27-летний хоккеист в последней смене неудачно упал, пытаясь добить шайбу в ворота, после чего на лёд не выходил.
«Авангард»:
Бобков (Костин);
Бондарев — Покка, Широков — Семёнов — Андригетто;
Мартынов — Войнов, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;
Спиценко — Щёкин, Дедунов — Стась — Потапов;
Мизюрин, Макаров — Грачёв — Кошелев.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Сергеев, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;
Лисовец — Коледов, Сошников — Маннинен — Амиров;
Панин — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Семёнов — Мухамадуллин, Солодухин — Хохряков — Майоров.
- 18 ноября 2019
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