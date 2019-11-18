«Авангард» — «Салават»: Маннинен получил повреждение и не смог продолжить игру

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» принимает в Балашихе «Салават Юлаев». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Нападающий уфимского клуба Сакари Маннинен получил повреждение в первом периоде. 27-летний хоккеист в последней смене неудачно упал, пытаясь добить шайбу в ворота, после чего на лёд не выходил.

«Авангард»:



Бобков (Костин);

Бондарев — Покка, Широков — Семёнов — Андригетто;

Мартынов — Войнов, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;

Спиценко — Щёкин, Дедунов — Стась — Потапов;

Мизюрин, Макаров — Грачёв — Кошелев.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Сергеев, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;

Лисовец — Коледов, Сошников — Маннинен — Амиров;

Панин — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Семёнов — Мухамадуллин, Солодухин — Хохряков — Майоров.