Голкипер системы «Виннипега» Бердин признан лучшим игроком недели в АХЛ

Голкипер «Манитобы Мус» Михаил Бердин признан лучшим игроком прошедшей недели в АХЛ, сообщает официальный сайт лиги.
21-летний вратарь одержал четыре победы в четырёх матчах. Он отразил 148 бросков из 153 (96,7%) при коэффициенте надёжности 1,24.
Во встрече с «Сан-Антонио Рэмпейдж» Бердин подрался с нападающим Джорданом Ноланом, который является двукратным обладателем Кубка Стэнли. 30-летний канадец дважды поднимал заветный трофей над головой в составе «Лос-Анджелес Кингз» (2012, 2014).
В нынешнем сезоне 21-летний Бердин провёл 15 матчей в форме «Манитобы» в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги. Он отражает 92,7% бросков и пропускает 2,46 шайбы в среднем за матч. В сезоне-2018/19 21-летний уроженец Уфы отразил 92,7% бросков в 23 матчах регулярного чемпионата АХЛ при коэффициенте надёжности 2,34.
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